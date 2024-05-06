Генштаб РФ ведет подготовку к учению с ракетными соединениями ЮВО
11:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генштаб РФ начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Об этом заявили в Минобороны России.
«По поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что в ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
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