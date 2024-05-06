Госдума приняла закон о запрете иноагентам быть кандидатами на выборах

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе вводит запрет для лиц со статусом иноагента участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Изменениями дополняется закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В нем устанавливается, что лицо обязано прекратить статус иноагента к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах. Речь идет о выборах в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Новые нормы также запрещают быть наблюдателями на выборах иноагентам и лицам, включенным в единый реестр сведений о причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Таким лицам также запрещается быть доверенными лицами кандидатов на выборах разных уровней и уполномоченными представителями кандидатов.