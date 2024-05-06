ВС РФ за сутки освободили Котляровку в Харьковской области и Соловьево в ДНР
14:12 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные за сутки освободили два населенных пункта — Котляровку в Харьковской области и Соловьево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области.
НОВОСТИ
- 15:32 06.05.2024
- Палестинцы начали покидать восточные районы Рафаха — Reuters
- 15:12 06.05.2024
- ВС РФ уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников
- 15:00 06.05.2024
- ЕС рассматривает использование стабилизационного фонда для перезапуска ВПК — Politico
- 14:32 06.05.2024
- Материал FT о якобы подготовке РФ диверсий в Европе — голословные обвинения, заявил Песков
- 14:00 06.05.2024
- Арабские страны больше не исключают размещения миротворческого контингента в Газе — FT
- 13:32 06.05.2024
- Госдума приняла закон о запрете иноагентам быть кандидатами на выборах
- 13:20 06.05.2024
- Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в мае на уровне 183,58 млрд руб.
- 13:05 06.05.2024
- Обострение Западом ситуации на Украине требует от РФ ответа — Песков о ядерных учениях
- 13:00 06.05.2024
- Кремль считает преждевременным говорить о предпочтительном новом лидере Украины
- 13:00 06.05.2024
- Ввод войск Запада на Украину вызовет ответ РФ и мировую катастрофу — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать