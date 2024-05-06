ВС РФ за сутки освободили Котляровку в Харьковской области и Соловьево в ДНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки освободили два населенных пункта — Котляровку в Харьковской области и Соловьево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области.