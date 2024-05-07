Военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется — Лукашенко
18:40 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обострении обстановки у западных и южных границ республики.
«Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».
«От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах», — добавил белорусский президент.
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