Военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется — Лукашенко

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обострении обстановки у западных и южных границ республики.

«Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

«От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах», — добавил белорусский президент.