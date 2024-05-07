Новый лидер шотландских националистов Джон Суинни возглавил правительство Шотландии
20:40 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни занял пост главы правительства (первого министра) Шотландии. Об этом было объявлено по итогам голосования в шотландском парламенте, прямую трансляцию заседания которого ведет вещательная корпорация Би-би-си.
Кандидатура Суинни была поддержана 64 из 129 членов парламента, среди которых были только члены ШНП. Депутаты от партии «зеленых», которые еще две недели назад входили в правящую коалицию вместе с ШНП, воздержались от участия в голосовании. При этом Суинни все равно набрал больше голосов, чем все другие кандидаты вместе взятые, заняв ключевой пост.
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