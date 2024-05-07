Между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана произошла перестрелка
20:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перестрелка между жителями Таджикистана и киргизскими пограничниками произошла на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
«7 мая 2024 года на кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Примерно в 12:20 (09:20 мск — прим. ТАСС) недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана — чабанов, выпасавших скот на территории Кыргызстана в 250-300 метрах от линии государственной границы», — говорится в сообщении.
Новости
- 19:20 07.05.2024
- Путин подписал новый майский указ
- 18:40 07.05.2024
- Военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется — Лукашенко
- 18:00 07.05.2024
- Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария направили НАТО предложение о сотрудничестве — СМИ
- 17:32 07.05.2024
- Кадыров считает, что освободить Харьков и Одессу необходимо за этот месяц
- 17:12 07.05.2024
- На сайте президента Украина появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
- 17:00 07.05.2024
- Отработку ядерных ударов проведут в Белоруссии в рамках проверки носителей ТЯО
- 16:32 07.05.2024
- Верховный суд РФ признал законным пожизненный срок осужденному за стрельбу в вузе Перми
- 16:12 07.05.2024
- Секретарь СБ РФ назвал Макрона несостоявшимся президентом
- 16:00 07.05.2024
- Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность — начальник Генштаба
- 15:32 07.05.2024
- Армения не собирается ни у кого спрашивать разрешения на развитие отношений с ЕС — Пашинян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать