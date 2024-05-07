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Между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана произошла перестрелка

20:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перестрелка между жителями Таджикистана и киргизскими пограничниками произошла на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«7 мая 2024 года на кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Примерно в 12:20 (09:20 мск — прим. ТАСС) недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана — чабанов, выпасавших скот на территории Кыргызстана в 250-300 метрах от линии государственной границы», — говорится в сообщении.

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