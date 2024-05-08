На Украине повреждены энергетические объекты в пяти областях
09:05 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объекты генерации и передачи электроэнергии получили повреждения в пяти регионах Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
По его словам, повреждены объекты в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Кроме того, зафиксированы повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области. «Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией», — цитирует Галущенко пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.
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