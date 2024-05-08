Пять сотрудников нефтебазы, предварительно, пострадали при ударе ВСУ по Луганску
09:20 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять сотрудников нефтебазы, по предварительным данным, получили ранения в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске. Как сообщил в телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, ударом ВСУ повреждены жилые дома, линии электропередачи и газопровод.
«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара. <…> В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас — не допустить распространения огня», — написал он.
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