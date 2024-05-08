Китай поздравляет Путина со вступлением в должность президента РФ — МИД
11:00 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин поздравляет российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай поздравляет президента Путина со вступлением в должность. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием», — сказал он в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать вступление в должность президента России.
Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония, которой открылся его новый президентский срок, состоялась во вторник. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал ТАСС, что первый визит в новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай.
НОВОСТИ
- 11:42 08.05.2024
- Иноагент Евгений Ступин лишен мандата депутата Мосгордумы из-за прогулов
- 11:32 08.05.2024
- Ключевая ставка ЦБ РФ снизится к 2027 году до 6-7% — Белоусов
- 11:20 08.05.2024
- Литва может отказать уклоняющимся от военной службы украинцам в ПМЖ — премьер
- 11:05 08.05.2024
- На митингах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев с Украины - СГБ
- 10:32 08.05.2024
- В США стекаются мигранты из тюрем и психбольниц других стран — Трамп
- 10:20 08.05.2024
- Американцу Блэку предъявлено обвинение в краже со значительным ущербом
- 10:05 08.05.2024
- МВФ предостерег от нарушений в связи с возможным использованием активов РФ на помощь Киеву
- 10:00 08.05.2024
- Хуситы запустили три БПЛА и ракету в направлении Аденского залива — Пентагон
- 09:32 08.05.2024
- Посольство КНР призвало США «не раздувать» концепцию нацбезопасности
- 09:20 08.05.2024
- Пять сотрудников нефтебазы, предварительно, пострадали при ударе ВСУ по Луганску
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать