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Китай поздравляет Путина со вступлением в должность президента РФ — МИД

11:00 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин поздравляет российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай поздравляет президента Путина со вступлением в должность. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием», — сказал он в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать вступление в должность президента России.

Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония, которой открылся его новый президентский срок, состоялась во вторник. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал ТАСС, что первый визит в новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай.

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