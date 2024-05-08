ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки освободили населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике и Кисловка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики <…> Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — сообщили там.