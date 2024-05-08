Китай поддерживает Сербию в защите ее суверенитета по проблеме Косова — Си Цзиньпин
15:32 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай поддерживает правительство Сербии в его мерах по защите территориальной целостности страны по проблеме Косова. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем после церемонии подписания совместных документов заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай поддерживает Сербию в защите ее независимости, а также в следовании тому пути развития, который подходит ее национальным условиям. КНР также поддерживает усилия Сербии по обеспечению собственного суверенитета и территориальной целостности по проблеме Косова», — отметил председатель КНР.
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