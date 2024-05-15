США хотят направить Украине еще одну систему Patriot — Bloomberg
10:00 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, Вашингтон хочет направить одну систему, чтобы удовлетворить потребности Киева в средствах ПВО. Как отмечает агентство, европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов, их количество не уточняется.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.
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