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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Работино Запорожской Области — МО

14:32 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Днепр» полностью освободила населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области», — сказали в ведомстве.

По его данным, противник потерял до 25 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица М777 производства США.

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