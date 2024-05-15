ВС РФ освободили Работино Запорожской Области — МО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Днепр» полностью освободила населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области», — сказали в ведомстве.

По его данным, противник потерял до 25 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица М777 производства США.