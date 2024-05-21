Страны ЕС намерены начать переговоры о членстве Молдавии и Украины - СМИ

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза намерены начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины уже 25 июня. Об этом сообщило со ссылкой на пятерых дипломатов европейское издание газеты Politico.



По его информации, о таком намерении страны — члены объединения заявили еще в декабре минувшего года, однако решение откладывалось из-за несогласия Венгрии и опасений, что вопрос расширения ЕС может стать ключевой темой во время выборов в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня.



Как поясняет издание, на 25 июня назначена межправительственная конференция стран ЕС и Украины. Стремление достичь определенного прогресса по вопросу расширения ЕС связано с тем, что 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет от Бельгии к Венгрии и пока, указали собеседники газеты, нет представления о том, как поведет себя Будапешт в контексте присоединения Украины. «Как всегда, невозможно предсказать, что будет делать Венгрия, пока мы не услышим это от самого [премьер-министра республики Виктора] Орбана», — отметил один из дипломатов, чьи слова приводит издание.



