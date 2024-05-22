Экс-премьеру Польши могут выделить охрану, после покушения на Фицо - МВД

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому (2017–2023 гг) может быть выделена охрана, в настоящее время этот вопрос обсуждается в МВД. Об этом в интервью газете Super Express сообщил замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек.



«Службы в настоящее время анализируют уровень угроз [Моравецкому], — сказал он. — Если будут причины, есть возможность выделения охраны».



Замглавы МВД признал, что вопрос об охране для Моравецкого стал «актуальным после покушения на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо».





