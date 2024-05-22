Экс-премьеру Польши могут выделить охрану, после покушения на Фицо - МВД
12:20 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Службы в настоящее время анализируют уровень угроз [Моравецкому], — сказал он. — Если будут причины, есть возможность выделения охраны».
Замглавы МВД признал, что вопрос об охране для Моравецкого стал «актуальным после покушения на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо».
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