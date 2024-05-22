Генсек ООН примет участие в саммите ШОС в Астане

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил свое участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Астане 3–4 июля. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана по итогам встречи генсека ООН в Нью-Йорке с первым заместителем министра иностранных дел Казахстана Аканом Рахметуллиным.

«В ходе встречи генсек ООН подтвердил свое участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС, которое состоится 3–4 июля в Астане. Визит состоится в рамках поездки генерального секретаря в страны Центральной Азии», — говорится в сообщении.