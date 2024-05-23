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НОВОСТИ

Во Франции задержали мужчину за план нападения на участников эстафеты олимпийского огня

13:40 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала жителя Франции, планировавшего нападение на участников эстафеты олимпийского огня в Бордо в четверг. Об этом сообщил телеканал CNEWS.

По версии следствия, он планировал массовое убийство в день эстафеты. На допросе в полиции он подтвердил наличие таких планов и признался, что собирался совершить самоубийство после этого.

Утверждается, что задержанный 26-летний француз относил себя к обществу так называемых инцелов — людей, «невольно воздерживающихся» от сексуальных отношений, которые не могут найти себе партнера. На его странице в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) следователи обнаружили среди прочего публикацию с видеоклипом об американце Эллиоте Роджере, который 23 мая 2014 года расстрелял шесть человек в городе Исла-Виста (штат Калифорния, США) и также заявлял о своей ненависти к женщинам.


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