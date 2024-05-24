Киев пытаеться добиться разрешения на использование оружия НАТО против РФ - СМИ

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина концентрирует свои дипломатические усилия на том, чтобы убедить своих союзников разрешить ей использовать оружие НАТО против целей на территории России. Об этом пишет испанская газета El País.



По ее версии, в прошлом Киеву уже удавалось добиться того, чтобы его партнеры на Западе отказывались от заявленных ранее красных линий. Обстановка в Харькове ускорила кампанию международных контактов президента Украины Владимира Зеленского, которая направлена на то, чтобы развеять страх в США и Европе из-за возможной военной эскалации в случае использования западного оружия для ударов по территории России.



Как заверяет издание, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун ранее подтвердил, что Белый дом получил запрос от Киева на использование американского оружия против территории РФ. По версии газеты, речь также может идти о предоставлении информации со спутников США о местоположении российских баз.



