Киев пытаеться добиться разрешения на использование оружия НАТО против РФ - СМИ
11:10 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее версии, в прошлом Киеву уже удавалось добиться того, чтобы его партнеры на Западе отказывались от заявленных ранее красных линий. Обстановка в Харькове ускорила кампанию международных контактов президента Украины Владимира Зеленского, которая направлена на то, чтобы развеять страх в США и Европе из-за возможной военной эскалации в случае использования западного оружия для ударов по территории России.
Как заверяет издание, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун ранее подтвердил, что Белый дом получил запрос от Киева на использование американского оружия против территории РФ. По версии газеты, речь также может идти о предоставлении информации со спутников США о местоположении российских баз.
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