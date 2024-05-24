0
0
115
НОВОСТИ

Киев пытаеться добиться разрешения на использование оружия НАТО против РФ - СМИ

11:10 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина концентрирует свои дипломатические усилия на том, чтобы убедить своих союзников разрешить ей использовать оружие НАТО против целей на территории России. Об этом пишет испанская газета El País.

По ее версии, в прошлом Киеву уже удавалось добиться того, чтобы его партнеры на Западе отказывались от заявленных ранее красных линий. Обстановка в Харькове ускорила кампанию международных контактов президента Украины Владимира Зеленского, которая направлена на то, чтобы развеять страх в США и Европе из-за возможной военной эскалации в случае использования западного оружия для ударов по территории России.

Как заверяет издание, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун ранее подтвердил, что Белый дом получил запрос от Киева на использование американского оружия против территории РФ. По версии газеты, речь также может идти о предоставлении информации со спутников США о местоположении российских баз.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:33 24.05.2024
Сбер поможет молодежи бесплатно научиться предпринимательству и открыть свой бизнес
0
51
11:30 24.05.2024
При Байдене США лишись уважения на мировой арене - Трамп
0
75
11:20 24.05.2024
Украинца арестовали в Польше за кражу голландского полотна XVII века
0
100
10:30 24.05.2024
В июньском саммите Группы семи в Италии примет участие Зеленский - Bloomberg
0
184
10:20 24.05.2024
Первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16 в США
0
208
10:15 24.05.2024
«Ростелеком» разместил цифровые финансовые активы на платформе Сбера
0
180
10:10 24.05.2024
Трамп заявил, что армия мигрантов из Китая хочет расправиться с США изнутри
0
231
09:30 24.05.2024
В РФ могут запустить до 500 магазинов китайского аналога H&M
0
258
09:20 24.05.2024
Для всей страны будут разработаны мастер-планы городов - Минстрой РФ
0
248
09:15 24.05.2024
Переправке наемников и террористов на Украину содействуют страны НАТО - глава ФСБ
0
277

Возврат к списку