Вертолет премьера Армении совершил вынужденную посадку
10:40 25.05.2024 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с ним все в порядке после вынужденной посадки вертолета на стадионе города Ванадзор.
"Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредвиденную посадку в Ванадзоре. Теперь путь продолжаем на автомобиле. Всем желаю хорошего дня", - написал Пашинян в соцсети. Он не отметил, куда направляется.
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