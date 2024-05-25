Вертолет премьера Армении совершил вынужденную посадку

10:40 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с ним все в порядке после вынужденной посадки вертолета на стадионе города Ванадзор.

"Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредвиденную посадку в Ванадзоре. Теперь путь продолжаем на автомобиле. Всем желаю хорошего дня", - написал Пашинян в соцсети. Он не отметил, куда направляется.