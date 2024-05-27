Выделение еще 6,5 млрд евро на поставки оружия Украине для Венгрии неприемлемо - Сийярто
15:50 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия выступает против выделения 6,5 млрд евро на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.
«Мы ясно дали понять, что поскольку риск эскалации конфликта сейчас намного выше, чем раньше, нам необходимо пересмотреть стратегию Европейского союза в отношении войны на Украине. Выделение еще 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине для нас неприемлемо», — сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.
НОВОСТИ
- 16:08 27.05.2024
- Польша решила ввести ограничения на передвижения российских дипломатов
- 15:05 27.05.2024
- В Китае создан многомиллиардный фонд для увеличения производства чипов
- 14:30 27.05.2024
- В этом годув Вену привезут выставку музея Пушкина о романе «Евгений Онегин»
- 14:20 27.05.2024
- Только страны НАТО могут отменить для Киева ограничения на удары по территории РФ
- 14:10 27.05.2024
- Замминистру обороны РФ заочно предъявили обвинение на Украине
- 13:50 27.05.2024
- В Белгородской области беспилотник атаковал автозаправку
- 13:40 27.05.2024
- НАТО не видит прямой угрозы нападения и не ищет конфликта с РФ - Столтенберг
- 13:30 27.05.2024
- Экс-премьер Испании считает, что ЕС придется выработать стабильные отношения с РФ
- 12:50 27.05.2024
- Пропажу и продажу сотен экспонатов Британского музея раследует ФБР
- 12:40 27.05.2024
- Чешский министр заметил, что культура ненависти напоминает ситуацию перед Второй мировой войной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать