Выделение еще 6,5 млрд евро на поставки оружия Украине для Венгрии неприемлемо - Сийярто

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступает против выделения 6,5 млрд евро на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«Мы ясно дали понять, что поскольку риск эскалации конфликта сейчас намного выше, чем раньше, нам необходимо пересмотреть стратегию Европейского союза в отношении войны на Украине. Выделение еще 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине для нас неприемлемо», — сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.