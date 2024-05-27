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Выделение еще 6,5 млрд евро на поставки оружия Украине для Венгрии неприемлемо - Сийярто

15:50 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступает против выделения 6,5 млрд евро на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«Мы ясно дали понять, что поскольку риск эскалации конфликта сейчас намного выше, чем раньше, нам необходимо пересмотреть стратегию Европейского союза в отношении войны на Украине. Выделение еще 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине для нас неприемлемо», — сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.

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