0
0
150
НОВОСТИ

Германия и Италия против ударов ВСУ западным оружием по РФ

11:20 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Италия выступают против ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по военным объектам на территории РФ, включая артиллерийские и топливные склады. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По ее информации, генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня призовет страны Евросоюза дать согласие на подобные удары. Однако, как отмечает издание, единого мнения на этот счет среди участников объединения нет, и отмена ограничений на удары вызывает споры в первую очередь среди стран Североатлантического альянса.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудили на заседании вопрос отмены ограничений на применение Украиной оружия НАТО для ударов по территории России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 28.05.2024
Глава МИД Бельгии считает, что танки РФ могут пойти на Брюссель
0
31
12:10 28.05.2024
Запрет на использование западное оружие против РФ косвенная поддержка Москвы - Подоляк
0
60
11:30 28.05.2024
МИД КНР призвало США не вмешиваться в пограничные споры Китая с соседями
0
136
11:10 28.05.2024
США и ЕС продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия - Мадуро
0
183
10:30 28.05.2024
От планов ухода из РФ отказались сотни западных компаний - СМИ
0
264
10:20 28.05.2024
Из-за запрета на торговлю с РФ рыбопереработчики Европы столкнулись с нехваткой трески
0
251
10:10 28.05.2024
До 2028 года Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16
0
255
09:45 28.05.2024
Байден приписал США победу над фашистской Германией, забыв о СССР и других союзниках
0
319
09:35 28.05.2024
Канада может ввести значительные пошлины на электромобили из Китая
0
275
09:25 28.05.2024
Латвия не видит причин, чтобы отказать Украине наносить удары по РФ
0
266

Возврат к списку