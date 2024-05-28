Германия и Италия против ударов ВСУ западным оружием по РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Италия выступают против ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по военным объектам на территории РФ, включая артиллерийские и топливные склады. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.



По ее информации, генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня призовет страны Евросоюза дать согласие на подобные удары. Однако, как отмечает издание, единого мнения на этот счет среди участников объединения нет, и отмена ограничений на удары вызывает споры в первую очередь среди стран Североатлантического альянса.



Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудили на заседании вопрос отмены ограничений на применение Украиной оружия НАТО для ударов по территории России.



