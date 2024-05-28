YouTube-канал МИД Ирана удален после видео в поддержку ХАМАС

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеосервис YouTube удалил официальный аккаунт Министерства иностранных дел Ирана, убедился корреспондент ТАСС.



«Эта страница недоступна», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на YouTube-канал МИД исламской республики. На сайте видеохостинга причина удаления не приводится.



Как сообщает иранское агентство Fars, удаление канала произошло через некоторое время после публикации материала на английском языке под названием «Сопротивление — единственный путь Палестины».









