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Конфронтация между США и КНР может усилиться, если победит Трамп - эксперт

13:20 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможная победа Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США может привести к значительному обострению конфронтации между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение высказал член постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), профессор Школы международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго газете South China Morning Post (SCMP).

По его мнению, Трамп в случае своего переизбрания возобновит характерную для него на прошлом сроке политику в отношении Китая. Отношения между странами «станут очень конфронтационными и, вероятнее всего, придут в масштабный упадок».

Эксперт полагает, что администрация Трампа может поставить под сомнение принцип «одного Китая» в дополнение к политике экономического давления на Пекин. Это приведет к более активной поддержке местной администрации Тайваня со стороны Соединенных Штатов, а также к «неопределенности» в китайско-американских отношениях.


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