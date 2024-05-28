Конфронтация между США и КНР может усилиться, если победит Трамп - эксперт
13:20 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его мнению, Трамп в случае своего переизбрания возобновит характерную для него на прошлом сроке политику в отношении Китая. Отношения между странами «станут очень конфронтационными и, вероятнее всего, придут в масштабный упадок».
Эксперт полагает, что администрация Трампа может поставить под сомнение принцип «одного Китая» в дополнение к политике экономического давления на Пекин. Это приведет к более активной поддержке местной администрации Тайваня со стороны Соединенных Штатов, а также к «неопределенности» в китайско-американских отношениях.
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