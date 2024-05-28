Зеленский позволил себе кртику в адрес США и Байдена
14:20 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее агентство Bloomberg информировало, что Байден, вероятно, не примет участие в конференции.
«Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение. Я считаю, при всем уважении к каждому человеку в США, они нам очень сильно помогают, но сейчас будет очень просто: будет саммит мира, который организовывает весь мир, а потом также будет что-то, что попытается организовать Россия. Считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствие будет значить только аплодировать Путину, лично аплодировать Путину, причем стоя», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо в Брюсселе.
НОВОСТИ
- 15:07 28.05.2024
- В России ГИБДД снова будет называться ГАИ
- 14:33 28.05.2024
- Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ
- 14:30 28.05.2024
- Впервые соглашение Украины с Бельгией фиксирует использование доходов от активов РФ
- 14:10 28.05.2024
- Молдавия готовиться к началу переговоров о вступлении в ЕС в конце июня
- 13:30 28.05.2024
- Макрон и Шольц не должны оставаться у руля сообщества - лидеры ЕС
- 13:20 28.05.2024
- В период проведения Олимпийских игр власти Фарнции ожидают всплеск преступлений
- 13:20 28.05.2024
- Конфронтация между США и КНР может усилиться, если победит Трамп - эксперт
- 13:10 28.05.2024
- YouTube-канал МИД Ирана удален после видео в поддержку ХАМАС
- 12:40 28.05.2024
- Нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений
- 12:30 28.05.2024
- Новые учебники по обществознанию и истории будут стоить не более 209 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать