Зеленский позволил себе кртику в адрес США и Байдена

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал США за слабую позицию по вопросу участия в «мирном саммите» в Швейцарии. По его словам, американский лидер Джо Байден своим отсутствием покажет, что поддерживает президента России Владимира Путина.



Ранее агентство Bloomberg информировало, что Байден, вероятно, не примет участие в конференции.



«Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение. Я считаю, при всем уважении к каждому человеку в США, они нам очень сильно помогают, но сейчас будет очень просто: будет саммит мира, который организовывает весь мир, а потом также будет что-то, что попытается организовать Россия. Считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствие будет значить только аплодировать Путину, лично аплодировать Путину, причем стоя», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо в Брюсселе.



