В Тайване около 70 тыс. человек вышли на протесты против поправок в законодательство
11:35 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, люди начали собираться в центре Тайбэя накануне третьего, последнего чтения поправок, которые расширяют полномочия Законодательного юаня и ужесточают наказание за неуважение к законодательной власти.
Как сообщили организаторы акции, к 21:15 по местному времени (16:15 мск) число протестующих превысило 70 тыс. человек. Из-за скопления людей полиции пришлось заблокировать движение на еще нескольких улицах.
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