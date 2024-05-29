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НОВОСТИ

В Тайване около 70 тыс. человек вышли на протесты против поправок в законодательство

11:35 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 70 тыс. человек пришли к зданию Законодательного юаня Тайваня (парламент острова) вечером 28 мая, чтобы присоединиться к демонстрации против инициированных оппозицией поправок в законодательство. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его сведениям, люди начали собираться в центре Тайбэя накануне третьего, последнего чтения поправок, которые расширяют полномочия Законодательного юаня и ужесточают наказание за неуважение к законодательной власти.

Как сообщили организаторы акции, к 21:15 по местному времени (16:15 мск) число протестующих превысило 70 тыс. человек. Из-за скопления людей полиции пришлось заблокировать движение на еще нескольких улицах.


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