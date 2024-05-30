Байден близок к тому, чтобы разрешить ВСУ удары по РФ - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден приближается к тому, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов по российской территории. Об этом пишет газета The New York Times, побеседовавшая с некоторыми советниками американского лидера.



Они отказались комментировать обсуждение этой темы в Белом доме, но заявили, что считают изменение позиции Байдена «неизбежным». Этот шаг, вероятно, будет сопровождаться требованием использовать американское оружие для ударов исключительно по военным целям, а не по гражданским объектам на территории России, отмечает издание.



По его сведениям, Белый дом уже запустил «формальную и ускоренную процедуру пересмотра» действующих сейчас ограничений на использование ВСУ военной помощи США.





