Саудовская Аравия не собирается участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде.

По его информации, 1 июня Саудовскую Аравию хотел посетить президент Украины Владимир Зеленский, намеревавшийся заручиться поддержкой на предстоящей встрече, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Однако теперь его визит в Саудовскую Аравию отложен и может состояться уже только после конференции, отметили источники DPA.