Саудовская Аравия не собирается участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
17:15 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде.
По его информации, 1 июня Саудовскую Аравию хотел посетить президент Украины Владимир Зеленский, намеревавшийся заручиться поддержкой на предстоящей встрече, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Однако теперь его визит в Саудовскую Аравию отложен и может состояться уже только после конференции, отметили источники DPA.
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