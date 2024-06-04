Сбер не видит перегрева на рынке жилой недвижимости
12:30 04.06.2024
Сбербанк не видит пузыря на рынке жилой недвижимости. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.
«Тот факт, что вторичное жилье стоит меньше, чем первичное, это тоже нормально. То, что эксплуатируется десятки лет, должно стоить дешевле, – отметил он. – Средняя стоимость квартиры средней площади в большинстве регионов находится в диапазоне пяти-семи ежегодных доходов среднего домохозяйства, что сопоставимо с показателями в других крупных странах».
Задолженность по ипотеке по отношению к ВВП составляет 11%, а в развитых странах этот показатель доходит и до 60-70%, добавил Анатолий Попов.
НОВОСТИ
- 12:40 04.06.2024
- Доля валют недружественных стран портфеле корпоративных кредитов Сбера снизилась до 10%
- 12:32 04.06.2024
- Австрия поддержала предложение лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico
- 12:25 04.06.2024
- Расчеты в национальных валютах РФ и Индии через Сбер в I квартале увеличились в четыре раза
- 12:20 04.06.2024
- Продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтягивания резервов ВСУ
- 12:05 04.06.2024
- Власти Грузии вносят на рассмотрение парламента пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
- 12:00 04.06.2024
- Средства от повышенной ставки НДФЛ продолжат направлять на лечение детей — сенатор
- 11:32 04.06.2024
- Создание российско-китайской лунной станции планируется завершить к 2036 году — Роскосмос
- 11:20 04.06.2024
- Хорохордин сообщил об уходе с поста главы Республики Алтай
- 11:05 04.06.2024
- Мигранты все чаще пытаются въехать в Польшу по фальшивым документам
- 11:00 04.06.2024
- Президент Латвии признал, что закрытие Балтийского моря для РФ будет «объявлением войны»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать