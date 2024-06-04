Сбер не видит перегрева на рынке жилой недвижимости

12:30

Сбербанк не видит пузыря на рынке жилой недвижимости. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

«Тот факт, что вторичное жилье стоит меньше, чем первичное, это тоже нормально. То, что эксплуатируется десятки лет, должно стоить дешевле, – отметил он. – Средняя стоимость квартиры средней площади в большинстве регионов находится в диапазоне пяти-семи ежегодных доходов среднего домохозяйства, что сопоставимо с показателями в других крупных странах».

Задолженность по ипотеке по отношению к ВВП составляет 11%, а в развитых странах этот показатель доходит и до 60-70%, добавил Анатолий Попов.