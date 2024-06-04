Прогноз Минсельхоза по урожаю яблок в РФ в 2024 году снизился с 1,8 млн тонн до 1,5 млн тонн из-за заморозков
20:50 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз снизил прогноз по урожаю яблок в России в 2024 году с 1,8 млн тонн до 1,5 млн тонн из-за заморозков и прорабатывает с дружественными странами вопрос поставок дополнительных объемов яблок. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«В прошлом году мы собрали 1,7 млн тонн яблок. На этот год мы ставили план себе 1,8 млн, даже больше, но, к сожалению, это основной вид продукции, который заморозки затронули. Поэтому сейчас прогноз снижаем до 1,5 млн тонн», — сказала она.
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