Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, туда продолжается переброска террористов из Сирии и Ирака. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в Алма-Ате на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

«Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны. Это требует от нас эффективных мер по стабилизации ситуации в регионе, которая вряд ли возможна без полноценного участия действующих властей Афганистана», — сказал он.