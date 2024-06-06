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НОВОСТИ

Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане

12:05 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые лагеря подготовки боевиков появляются в Афганистане, туда продолжается переброска террористов из Сирии и Ирака. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в Алма-Ате на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

«Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны. Это требует от нас эффективных мер по стабилизации ситуации в регионе, которая вряд ли возможна без полноценного участия действующих властей Афганистана», — сказал он.

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