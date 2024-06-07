С 2025 года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам - Путин

16:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С 2025 года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — сказал он.