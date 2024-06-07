«Роснефть» и правительство Ямала договорились о развитии сотрудничества
17:37 07.06.2024
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме представители компании «Роснефть» и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие сторон при выполнении промышленных, финансовых и социальных программ, способствующих социально-экономическому развитию и созданию благоприятных условий для повышения уровня жизни жителей ЯНАО. Документ подписан главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
Согласно соглашению, «Роснефть» окажет поддержку развитию промышленного и научного потенциала Ямала, будет привлекать к своим инвестиционным проектам местных производителей товаров и услуг и обеспечивать доступ малых и средних предприятий округа к участию в проводимых компанией закупочных процедурах. Также стороны собираются повышать конкурентоспособность региональных производителей оборудования и материально-технических ресурсов для того, чтобы удовлетворять нужды предприятий нефтегазового сектора, повышать уровень импортозамещения и локализации техники и технологий.
Кроме того, «Роснефть» планирует развивать в ЯНАО проекты в области образования, научно-технической и инновационной деятельности. Сейчас в нескольких школах округа действуют работают «Роснефть-классы», составляющие первую ступень корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие» по подготовке квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли. Важным для ЯНАО и «Роснефти» будет и является взаимодействие в сфере природоохранной деятельности и создания благоприятных условий для выполнения на территории Ямала экологических и климатических проектов, развития экологичных видов транспорта и повышения энергоэффективности.
Напомним, в ЯНАО «Роснефть» уже выполняет несколько стратегически значимы добычных проектов. Участники заключенного на ПМЭФ соглашения собираются объединить усилия в укреплении минерально-сырьевой базы, повышении инвестиционной привлекательности и эффективности разработки запасов углеводородного сырья.
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