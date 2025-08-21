Европейские лидеры не ожидали, что Трамп позвонит Путину сразу после встречи с ними — Вэнс

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские лидеры не ожидали, что президент США Дональд Трамп сразу после встречи с ними в Белом доме 18 августа позвонит главе российского государства Владимиру Путину. Об этом заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«Президент сказал: „Встреча была хорошей, я позвоню Владимиру Путину, чтобы узнать, что он об этом скажет“. И все спросили: „Вы позвоните на следующей неделе?“ — отметил Вэнс, рассказывая о ходе состоявшихся консультаций. По словам вице-президента США, Трамп ответил: „Нет. Который сейчас час в Москве? Я позвоню ему прямо сейчас“. Как подчеркнул Вэнс, другие участники встречи „не ожидали“ такого шага со стороны американского лидера.

«Многие европейцы сказали: „Нет, нет, нет. Нужна надлежащая подготовка, помощникам нужно подготовиться к разговору. И прочее, прочее“, — отметил вице-президент США. По его словам, Трамп не прислушался к этим доводам и сразу же позвонил российскому лидеру.