Швыдкой назвал снос памятников советским воинам в Карабахе неблагородным делом

10:00 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снос 25 памятников и бюстов выдающихся деятелей и военных армянского происхождения в Нагорном Карабахе неблагородное занятие, считает представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Война с памятниками не лучшее занятие для любой страны. Они отражают историю народов, которые живут на этой земле. Это так же вздорно, как и уничтожение памятников деятелям культуры Азербайджана в 90-е годы. Бороться с памятниками — не самое благородное дело, но очень важно понимать, что отношения России и народов Кавказа — это многовековая история, и мы связаны не только сегодняшним днем, но и прошлым и будущим», — сказал Швыдкой.

Он отметил, что хоть политика и диктует культуру, но все же она «сиюминутна, а культура живет вечность». «И помимо межгосударственных отношений есть отношения между народом, которые более глубинны. И важно сегодня сохранять все культурные контакты, которые нас связывали со всеми народами, живущими рядом с нами», — резюмировал Швыдкой.

