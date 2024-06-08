Африка чувствует возвращение России на континент — президент Зимбабве
18:30 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Африки ощущают, что Россия возвращается на континент, и уважают политику президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в специальном интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Главе Зимбабве был задан вопрос, ощущают ли в Африке «возвращение» России. «Да. Думаю, это чувствуют многие страны, в особенности в отношении политики Владимира Путина, — отметил Мнангагва. — Мы в Зимбабве очень рады и солидаризируемся с внешней политикой президента Путина».
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