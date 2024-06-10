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СМИД БРИКС начался с минуты молчания в память о гибели президента и главы МИД Ирана

12:05 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совещание глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде началось с минуты молчания в память о гибели президента и главы МИД Ирана Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахиана, передает корреспондент ТАСС.

«Коллеги, друзья, я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, семьям погибших. Прошу всех встать», — сказал глава российского МИД Сергей Лавров, начиная совещание.

На СМИД БРИКС присутствует делегация Ирана, которую возглавляет и. о. министра иностранных дел Али Багери Кани.

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