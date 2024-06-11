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СБУ проводит контрразведывательные проверки в правительственном квартале Киева

12:00 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) и ряд других органов проводят проверки контразведывательного характера в двух районах Киева, в том числе в правительственном квартале. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

«Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности в правительственном квартале и на прилегающих территориях», — отмечается в тексте. В проверках также участвуют Управление государственной охраны Украины, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и Группировка сил и средств обороны Киева.

«Цель [этих мероприятий] — проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана», — добавили в СБУ. Отмечается, что силовики проводят осмотр территорий и отдельных помещений, в том числе в жилых домах, в поисках запрещенных предметов, а также проверяют граждан, которые находятся на территории правительственного квартала. Отдельно СБУ предупреждает о возможных ограничениях прохода и проезда по улицам Киева, проверках документов и осмотрах автомобилей.

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