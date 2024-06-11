Мишель хочет исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей в ЕС — Politico

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на семь источников из числа европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС.

По их информации, глава Евросовета в беседе с лидерами ЕС и их помощниками предложил исключить фон дер Ляйен из числа участников неформального саммита, который должен состояться 17 июня. В фокусе этой встречи будет распределение ключевых постов в руководстве Евросоюза, включая должность председателя ЕК. При этом главы европейских стран с неодобрением отнеслись к предложению Мишеля. «Страны [ЕС] все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора [кандидатуры] на пост председателя ЕК. <…> Кажется, им руководят исключительно личные мотивы», — приводит Politico слова европейского дипломата, согласившегося беседовать с изданием на условиях анонимности.