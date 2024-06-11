0
0
135
НОВОСТИ

Мишель хочет исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей в ЕС — Politico

12:20 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на семь источников из числа европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС.

По их информации, глава Евросовета в беседе с лидерами ЕС и их помощниками предложил исключить фон дер Ляйен из числа участников неформального саммита, который должен состояться 17 июня. В фокусе этой встречи будет распределение ключевых постов в руководстве Евросоюза, включая должность председателя ЕК. При этом главы европейских стран с неодобрением отнеслись к предложению Мишеля. «Страны [ЕС] все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора [кандидатуры] на пост председателя ЕК. <…> Кажется, им руководят исключительно личные мотивы», — приводит Politico слова европейского дипломата, согласившегося беседовать с изданием на условиях анонимности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 11.06.2024
Норвегия будет собирать танки Leopard 2
0
26
13:00 11.06.2024
Капитан ВМС Китая в отставке приплыл на Тайвань и попросил убежища
0
26
12:32 11.06.2024
Страны «Бухарестской девятки» обсуждают возможность исключения Венгрии — FT
0
128
12:25 11.06.2024
Фонды УК «Первая» заняли пьедестал рейтинга Investfunds
0
111
12:05 11.06.2024
Украина не сможет восстановить экономику из нынешнего состояния, считает экс-премьер
0
149
12:00 11.06.2024
СБУ проводит контрразведывательные проверки в правительственном квартале Киева
0
149
11:32 11.06.2024
ФСБ задержала высокопоставленных чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях
0
223
11:20 11.06.2024
За три года редких животных пытались вывезти через границу почти 10 тыс. раз — Радионова
0
197
11:05 11.06.2024
Большинство поляков считает, что по нелегальным мигрантам можно стрелять — опрос
0
248
11:00 11.06.2024
Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента — Europe 1
0
276

Возврат к списку