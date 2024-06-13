Задержан подозреваемый в стрельбе у Оптиной пустыни, при которой пострадала женщина

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский — задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — написала она в телеграм-канале.