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Электронные ракетные пуски осуществлены в ходе учений нестратегических ядерных сил — МО

10:00 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронные ракетные пуски осуществлены в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район. И осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что личный состав, задействованный в учениях экипажей Военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования. Ранее были отработаны задачи по получению специальных учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей морского и наземного базирования.

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