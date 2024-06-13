Молдавия получит от ЕС 9 млн евро на средства ПВО
20:20 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз предоставит Молдавии 9 млн евро на приобретение системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило Минобороны республики.
«Национальная армия укрепит свои возможности по противовоздушной обороне благодаря новому безвозмездному пакету поддержки ЕС на сумму 9 млн евро в рамках Европейского фонда мира (EPF). В рамках помощи республика получит системы противовоздушной обороны. Их закупят и доставят в соответствии с графиком, согласованным с ЕС», — говорится в заявлении на сайте министерства. Ранее глава военного ведомства Анатолий Носатый сообщил журналистам, что новый радар, который планируется приобрести, будет способен обнаруживать беспилотники.
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