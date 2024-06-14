Взрыв произошел в Шебекине, повреждены десять домов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на окраине города Шебекино в Белгородской области, пострадавших нет. Повреждены десять домов и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«На окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте. По состоянию на данный момент известно о повреждении десяти частных домовладений и одного автомобиля», — написал он.