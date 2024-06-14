Дальнейшего расширения НАТО «в ближайшем будущем» не будет — шеф Пентагона

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) не намерена идти на дальнейшее расширение «в ближайшем будущем». Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран — членов НАТО шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Я не вижу никакого желания или признаков того, что мы будем заниматься расширением в какой-то момент в ближайшем будущем», — заявил он, комментируя планы Североатлантического альянса.