Отдельные страны впервые предложили Украине свои каналы коммуникации с РФ, заявили в Киеве

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько стран, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», впервые предложили Киеву свои каналы коммуникации с Москвой. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

По его словам, предложения от стран поступили на конференции в Швейцарии, одной из тем которой был обмен военнопленными. «Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций», — цитирует его информационный портал «Эспрессо».