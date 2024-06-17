В Думе предлагают не считать превышением самообороны случаи, если агрессор проник в жилище

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) 17 июня внесет в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

«Предлагается дополнить статью УК РФ фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося, а именно предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище», — говорится в пояснительной записке.