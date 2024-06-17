В Киеве военный хотел поджечь здание Рады, но перепутал его с другим

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий Нацгвардии Украины хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал его с одним из министерств. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, рано утром злоумышленник бросил два коктейля Молотова в здание министерства агрополитики. После задержания он признался, что перепутал адрес и само здание, а на самом деле намеревался поджечь парламент. О мотивах поджога не сообщается.