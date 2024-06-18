Повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков — Путин
13:05 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повышение налоговой нагрузки в результате точечных изменений системы коснется не более 3,2% налогоплательщиков. О такой оценке Минфина рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.
«По расчетам Минфина, повышение НДФЛ — налоговой нагрузки на граждан — коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков», — отметил президент.
«Потому что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации», — пояснил планку отсечения глава государства.
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