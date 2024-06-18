0
0
144
НОВОСТИ

Повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков — Путин

13:05 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение налоговой нагрузки в результате точечных изменений системы коснется не более 3,2% налогоплательщиков. О такой оценке Минфина рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

«По расчетам Минфина, повышение НДФЛ — налоговой нагрузки на граждан — коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков», — отметил президент.

«Потому что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации», — пояснил планку отсечения глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 18.06.2024
Если Киев не примет предложения РФ, ситуация будет развиваться не в его пользу — Медведев
0
37
13:32 18.06.2024
Корвет «Проворный» спустили на воду в присутствии главкома ВМФ
0
97
13:24 18.06.2024
Акселераторы Сбера для молодежи признаны «Лучшими социальными проектами России»
0
95
13:20 18.06.2024
МИД КНР назвал НАТО «рудиментом» в ответ на предостережение от помощи РФ
0
118
13:00 18.06.2024
США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на F-16 — украинский депутат
0
137
12:32 18.06.2024
В Польше сократилась доля населения, готового помогать украинцам — исследование
0
213
12:20 18.06.2024
Индия обладает большим ядерным арсеналом, чем Пакистан, но уступает КНР — СИПРИ
0
215
12:05 18.06.2024
Казахстан и РФ перевели более 85% расчетов в национальные валюты — вице-премьер республики
0
232
12:00 18.06.2024
Рютте пошел на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО — FT
0
251
11:45 18.06.2024
В мобильном СберБизнесе появились горячие кнопки и финансовая аналитика
0
213

Возврат к списку