Повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение налоговой нагрузки в результате точечных изменений системы коснется не более 3,2% налогоплательщиков. О такой оценке Минфина рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

«По расчетам Минфина, повышение НДФЛ — налоговой нагрузки на граждан — коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков», — отметил президент.

«Потому что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации», — пояснил планку отсечения глава государства.