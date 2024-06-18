Мужчина устроил стрельбу на предприятии в Рязани, один человек погиб, один ранен

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина открыл стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани, из-за полученных ранений погибла женщина, мужчина получил ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

«Мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия на территории предприятия „Рязаньмонтажзаготовка“. Женщина погибла, один мужчина ранен», — сказала собеседница агентства.