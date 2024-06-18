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Цена нефти Brent превысила $85 за баррель

17:49 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE поднималась до $85 за баррель впервые с 29 мая, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:32 мск, цена Brent росла на 0,72%, до $85,02 за баррель.

К 17:35 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $85 (+0,7%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе рос на 1,22%, поднимаясь до $80,53 за баррель.

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