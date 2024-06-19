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НОВОСТИ

Дефицит бюджета США достигнет в 2024 году $1,9 трлн - прогноз

10:32 19.06.2024 Источник: РБК

Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что дефицит федерального бюджета в этом году достигнет $1,9 трлн, а к 2034 году — $2,8 трлн. Общий государственный долг к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны, следует из доклада. В феврале ожидалось, что госдолг достигнет $48,3 трлн в 2034 году, или 116% ВВП. Сейчас он составляет $34,7 трлн.  РБК

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